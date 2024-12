Tre escursionisti dispersi ad Arvogno

Approfittano della bella giornata di sole per una gita in montagna ma si attardano e si fanno sorprendere dal buio. C’è apprensione per le sorti di tre escursionisti, che risultano dispersi in Valle Vigezzo: stavano scendendo dai 1974 metri di quota della Bocchetta di Moino (nella zona della Piana di Vigezzo) verso Arvogno di Toceno e – in ritardo coi tempi di ritorno – si sono ritrovati al buio, non riuscendo più a proseguire nella loro discesa a valle.

Sono stati gli stessi escursionisti a lanciare l’allarme, poco dopo le 18. Immediatamente si sono organizzate le squadre di ricerca che stanno raggiungendo coi mezzi Arvogno, da dove inizieranno a salire il versante montano alla ricerca dei tre dispersi.