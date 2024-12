Il Carnevale di Domodossola pronto a svelare il Togn e la Cia 2025

Il Comitato Carnevale di Domodossola dà il via alle festività natalizie con un evento in programma domenica 8 dicembre. La giornata inizierà alle 12:00 con la presentazione di Togn e la Cia 2025. A seguire, alle 13:00, il Comitato Pulenta e Sciriuii inviterà tutti a un pranzo tradizionale. Il clou della giornata arriverà dalle 17:00 alle 24:00 con il Christmas Carnival Party. L’ingresso sarà gratuito per tutti e la musica del Dj Stenny animerà la serata.