Mergozzo, 38enne ossolano arrestato per spaccio. In casa sequestrati 5 kg di marijuana

Nei giorni scorsi le pattuglie della sezione volanti della questura di Verbania durante il servizio di controllo del territorio hanno proceduto al controllo di un'autovettura sospetta a Mergozzo, in località Campone. La vettura presentava diverse irregolarità tra cui la revisione scaduta. Al controllo degli agenti della Polizia di Stato, l'uomo di Domodossola di 38 anni, residente a Montecrestese, è risultato palesemente in difficoltà ed irrequieto senza essere in grado di giustificare la sua presenza in dato luogo e data ora.

Dal controllo nelle banche dati Interforze è emerso che aveva a suo carico diversi precedenti, in materia di stupefacenti e per reati contro la persona. L'uomo è stato così sottoposto a perquisizione personale che ha restituito esito positivo, in quanto trovato in possesso di tre involucri trasparenti contenenti sostanze stupefacenti di tipo eroina, cocaina e hashish, che ha riferito di possedere per fame uso personale. In ogni caso, durante tutta la durata del controllo, l'uomo è apparso agli agenti di polizia vistosamente preoccupato soprattutto per il suo telefono cellulare che ad un esame sommario effettuato dagli stessi è risultato pieno di conversazioni che hanno fatto ipotizzare una proficua attività di spaccio.

Gli agenti di polizia decidevano così di estendere il controllo anche alla sua abitazione e di effettuare una perquisizione domiciliare, in considerazione dei precedenti e dell'atteggiamento dell'uomo. All'interno dell'abitazione venivano rinvenuti circa 5 kg di sostanza stupefacente del tipo marijuana, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. Sostanza stupefacente verosimilmente utilizzata per la cessione a terzi. L'uomo veniva tratto in arresto ai sensi dell'art. 73 Testo unico in materia di stupefacenti e posto agli arresti domiciliari a disposizione dell'Autorità Giudiziaria procedente.