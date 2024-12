La Parrocchia di Domodossola si prepara al Natale

La parrocchia domese per il tempo di Avvento ha predisposto un calendario di appuntamenti dal 16 al 24 dicembre è in programma alle 20.45 la Novena di Natale al Santuario della Madonna della Neve. Sempre in preparazione al Natale sono in programma delle messe nelle chiese delle frazioni domesi che fanno riferimento alla Chiesa Collegiata: il 4 dicembre alle 20.30 a Vallesone, il 9 dicembre alle 18.30 a Mocogna, l'11 alle 20.30 ad Andosso, il 16 dicembre alle 18.30 a Mocogna. il 18 alle 20.30 a Prata.

Sono inoltre in corso delle riflessioni che intendono preparare al Natale e al prossimo Giubileo della Speranza del 2025 indetto da Papa Francesco. Gli incontri “Aspettando Gesù porta Salvezza” sono tenuti da don Alessandro Maffioli. Le serate hanno come tema le tre virtù teologali dopo quello sulla Fede del 25 novembre e quello di ieri sulla Speranza il 9 dicembre ci sarà l'incontro sulla Carità.

Le riflessioni si tengono nel salone parrocchiale in via Pellanda con inizio alle 20.45. Domani 4 dicembre alle 15 è previsto invece all'oratorio di via Montegrappa un incontro dedicato agli anziani che vuole essere un momento di confronto sotto diversi aspetti: spirituale, culturale e sociale. L'appuntamento è organizzato dal gruppo Anna e Simeone in collaborazione con don Giuseppe Ottina.