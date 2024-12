Ascom Vco scrive al prefetto: "Stop ai lavori sulle strade ossolane nel periodo delle feste"

Ascom Vco, I’organizzazione che rappresenta le imprese che operano nei settori del commercio, del turismo e dei servizi nella provincia del Verbano Cusio Ossola, si rivolge al prefetto Michele Formiglio con una lettera che sottolinea le problematiche relative alla viabilità. In particolare, il presidente di Ascom Vco Massimo Sartoretti fa notare che “nel weekend del 6, 7 e 8 dicembre sono attese in Ossola decine di migliaia di visitatori provenienti da tutto il nord Italia in occasione della 25esima edizione del Mercatino di Natale di Santa Maria Maggiore, in Valle Vigezzo. Quale rappresentante delle categorie economiche del commercio, del turismo e dei servizi del territorio, che vedono proprio in questi importanti eventi l'occasione per incrementare i consumi – sottolinea Sartoretti - sono a chiedere di voler attivare una opportuna sorveglianza affinché da venerdì a domenica siano sospesi eventuali lavori stradali in corso sulle strade della zona e, in particolare, sia resa percorribile a due corsie e nei due sensi la SS33 superstrada dell'Ossola”.

“Più in generale – prosegue il presidente di Ascom - sono a chiedere di voler coordinare e monitorare eventuali lavori sulle strade della nostra provincia per tutto il periodo delle festività natalizie e di fine anno al fine per facilitare la viabilità e di consentire ai visitatori di raggiungere più agevolmente le nostre località in un periodo che sappiamo fondamentale per i bilanci di molte nostre micro e piccole imprese”.