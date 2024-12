Domo, i fiori e la musica: una serata con Moreno Nicoloso

L’associazione La Cinefoto di Domodossola ospita, venerdì 6 Dicembre, ore 21, il fotografo ossolano Moreno Nicoloso.

Tre i temi proposti. Il primo è ‘Musica a colori e musica in b&w’, collezione di immagini sulla musica; Moreno, da grande appassionato, ha fotografato per anni moltissimi concerti, in particolare di musica jazz, sia in Italia che all'estero.Poi c’è ‘I fiori di Emma’ dedicata alla passione della vicina di casa che coltiva fiori; infine ‘’Domo by night’’, spunti per fotografare, facendo pochi passi, la parte più suggestiva di Domodossola.