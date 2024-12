Echi del palcoscenico, in scena "La vita non è un film di Doris Day"

Sabato 7 dicembre alle 20.45 un nuovo appuntamento con la rassegna “Echi del palcoscenico”, ideata e organizzata dalla Pro Loco di Malesco, Finero e Zornasco in collaborazione con l’Ecomuseo regionale Ed Leuzerie e di Scherpelit, il festival di cortometraggi Malescorto e l’associazione Pirates Of Rock. Al cinema comunale di Malesco lo spettacolo “La vita non è un film di Doris Day”, messo in scena dalla compagnia E…dizione straordinaria Aps.

Questa la trama dello spettacolo: Non potrebbero essere meno simili di quanto siano, Augusta, Amalia e Angiolina: compagne di asilo, poi di scuola…non si sono mai perse di vista nonostante le scelte di vita le abbiano allontanate. Ormai in pensione, da dodici anni festeggiano il Natale insieme. L’immagine che ognuna ha dell’altra riflette il carattere di ciascuna: chi vede solo il bello, chi solo il brutto, chi si trincera dietro ad una fantasia “ballerina”, chi spera nonostante l’evidenza, chi dispera comunque, chi trama perché l’altra abbia chiara l’immagine del fallimento che rappresenta. “La vita non è un film di Doris Day” è una commedia brillantissima, nella quale sguazzare tra risate e sorrisi, tra paradosso e realtà.

I biglietti, in vendita in presenza la sera dello spettacolo, hanno un costo di 10 euro per gli adulti e di 5 euro per i bambini dagli 8 ai 13 anni.