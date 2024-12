L'avvento di Vogogna tra spiritualità e solidarietà

A Vogogna per il periodo dell'Avvento il parroco don Nicola Salsa propone ai parrocchiani una riflessione sull'Enciclica di Papa Francesco “Dilexit nos” tradotto “Ci ha amati”.

Il testo “sull’amore umano e divino del cuore di Gesù Cristo”, invita a rinnovare l'autentica devozione del Sacro Cuore di Gesù per non dimenticare la tenerezza della fede e la gioia di mettersi al servizio.Il primo incontro si terrà il 6 dicembre nella chiesa di Santa Marta alle 20.30 e sarà donata ai partecipanti una copia del l'enciclica.

Il secondo incontro è previsto il 13 dicembre e il terzo il 20 dicembre sempre alle 20.30. Domenica 8 festa dell'Immacolata la parrocchia avvia una raccolta di alimenti per le famiglie in difficoltà, invitando i fedeli a donare olio, riso e dolci. Domenica 15 la raccolta prosegue e questa volta i parrocchiani sono invitati a donare prodotti per bambini e biscotti infine il 22 saranno raccolti alimentari in scatola e omogenizzati.