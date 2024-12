Utilizzo precoce di smartphone e tablet, quali rischi

I bambini sono esposti al digitale sempre più precocemente, spesso in un momento della loro vita in cui non posseggono ancora le adeguate competenze. L'uso di tablet e smartphone è spesso consentito dai genitori anche a bambini di due o tre anni, molto prima dunque dell'apprendimento della letto-scrittura.

Una scelta però che deve essere fatta con consapevolezza, perché un utilizzo precoce, privo di regole e controlli, può determinare effetti negativi sullo sviluppo cognitivo. La Direzione Didattica 2° Circolo in collaborazione con il Centro Abc, organizzato per giovedì 12 dicembre alle ore 17.30 presso il Cinema Corso un incontro con Alberto Pellai, psicoterapeuta dell’età evolutiva e ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università degli Studi di Milano.

Nelle sue numerose pubblicazioni dedicate alla crescita, all’educazione ed al benessere dei bambini e dei ragazzi si è occupato spesso dell’argomento, motivando le sue posizioni. "Auspico che le famiglie colgano l’opportunità offerta con questo incontro e che la partecipazione sia numerosa - afferma Nicoletta Montecchi, dirigente della Direzione Didattica 2° Circolo - solo informandoci ed ascoltando i pareri e le opinioni degli esperti potremo fare scelte responsabili per il futuro dei nostri bambini".