"Passi silenziosi nel bosco": un incontro per presentare la mostra di Nicola Magrin

La mostra “Passi silenziosi nel bosco. Nicola Magrin incontra Hugo Pratt” continua a far parlare di sé, complice una grande partecipazione all’inaugurazione di metà novembre e l’appassionato entusiasmo che ha accompagnato le prime settimane di apertura al pubblico. Venerdì 13 dicembre alle 18.00 al Collegio Mellerio Rosmini di Domodossola è in programma un incontro a quattro voci. Un dialogo sulla mostra e sulla ristampa del volume omonimo, “Passi silenziosi nel bosco”. I quattro ospiti d’eccezione sono l’artista Nicola Magrin, l’autore dei testi Marco Steiner, la gallerista Cristina Taverna e Patrizia Zanotti, Managing Director di Cong, la società creata e voluta da Hugo Pratt che gestisce e promuove tutto il suo patrimonio artistico. A seguire firmacopie con gli autori. L’ingresso è libero; è richiesta la prenotazione via e-mail ad amossola2015@gmail.com.

“Passi silenziosi nel bosco. Nicola Magrin incontra Hugo Pratt” è la grande mostra che abita fino al 2 febbraio 2025 la sala del Refettorio del Collegio Mellerio Rosmini. Si inserisce nella seconda parte della quarta edizione del Festival dell’illustrazione Di-Se, Di-Segnare il territorio.

Le tavole del grandissimo Hugo Pratt, uno degli autori di fumetti più noti del mondo, dialogano con gli acquarelli di Nicola Magrin, artista e illustratore per tanti grandi autori, da Primo Levi a Paolo Cognetti, da Jack London a Robert Macfarlane. A esplorare e (s)velare il cammino, i testi di Marco Steiner, scrittore e studioso, uno dei più stretti collaboratori di Pratt.

L’esposizione è a cura di Associazione Musei d’Ossola in collaborazione con Galleria Nuages Milano, spazio espositivo che ha ospitato e continua ad accogliere i più importanti nomi dell’illustrazione nazionale e mondiale, e Cong Edizioni, con il contributo di Fondazione Comunitaria del Vco e il supporto della Pro Loco di Domodossola.

La mostra è visitabile fino al 2 febbraio 2025 con ingresso libero, nei seguenti orari: il venerdì dalle 16.00 alle 19.00, il sabato e la domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 18.30. Aperture straordinarie il 30 e 31 dicembre e il 2 e 3 gennaio dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 18.30. È possibile organizzare visite guidate contattando l’indirizzo amossola2015@gmail.com.