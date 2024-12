Le medie Rosmini per andare alla scoperta del bello in tutte le sue forme

Appassionarsi all’osservazione critica della realtà con i metodi propri dell’educazione scientifica e logico-matematica, essere accompagnati alla scoperta della bellezza in tutte le sue forme letterarie, artistiche, musicali, naturali, conoscere loro la tradizione locale dal punto di vista storico e culturale e apprendere le lingue straniere per confrontarsi con il mondo. Il nostro viaggio nell'offerta formativa delle scuole medie di Domodossola prosegue con la paritaria Antonio Rosmini che arricchisce l'offerta delle scuole pubbliche a Domodossola. Una scuola il cui approccio è quello in cui ogni singolo studente viene valorizzato nelle sue capacità e sostenuto laddove si riscontrino difficoltà, con metodo graduale e personalizzato.



Una didattica tradizionale, che viene affiancata dai metodi più innovativi con un approccio metodologico orientato al laboratoriale e interdisciplinare. Il team di docenti è in classe già dal primo giorno di scuola, e l'apprendimento viene stimolato anche grazie all'utilizzo delle nuove tecnologie. Vengono proposti moduli curricolari di potenziamento su italiano, matematica e scienze, geografia, inglese e tedesco. Inoltre, i laoratori vengono differenziati per anno di corso per mettere alla prova interessi e vocazioni professionali. Non da ultimo viene proposto il progetto sportivo multisport etico per crescere in autostima e gestire le relazioni attraverso esperienze ludico-sportive.



Dal 23 novembre 2023 la scuola media Rosmini è ufficialmente una scuola Cambridge Internazional, un accreditamento che conferma che la scuola, in termini di – gestione amministrativa, missione educativa, proposta didattica e qualità dell’insegnamento offerto, è in linea con gli standard di Cambridge International.

Il percorso Cambridge prevede 4 ore di lingua inglese settimanali con insegnanti italiani e madrelingua certificati, 1 ora di geografia in lingua inglese e l’utilizzo della lingua in tutti i progetti e le attività interdisciplinari. Il progetto international si completa con i viaggi di istruzione all'estero.



Numerosi i servizi che vengono offerti alle famiglie: mensa interna e intervallo assistito, pre-scuola dalle 7.30, dopo scuola con aiuto allo studio dalle 14.05 alle 16.00, dopo scuola con assistenza tutti i giorni fino alle 18.00, corsi di inglese e tedesco, corso di propedeutica alla lingua latina.



Le lezioni curricolari si svolgono dalle 8.00 alle 13.10 dal lunedì al venerdì e dalle 14.05 alle 16.05 il lunedì e mercoledì. Le attività del mattino sono articolate in 30 moduli di lezione da 50 minuti, quelle del pomeriggio in 4 moduli di lezione da 60 minuti.