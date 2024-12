Segnalazioni per uso di stupefacenti nel Vco

Durante una serie di controlli sul territorio, i carabinieri del Verbano Cusio Ossola hanno segnalato alla Prefettura nove persone per uso di sostanze stupefacenti. I soggetti sono stati trovati in possesso di modiche quantità di droghe quali cocaina, eroina, hashish e marijuana. Le sostanze sono state sequestrate e i responsabili identificati come assuntori. L’operazione rientra in una più ampia attività di contrasto al consumo di droga nella provincia.