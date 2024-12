Aperta a Macugnaga una libreria FOTO

Nell'epoca dell'e-commerce e della grande distribuzione, l'apertura di un piccolo negozio è già di per sé una notizia. Ma se a farlo è una ragazza di 30 anni che viveva a Milano e che ha scelto per la sua attività Macugnaga, ai piedi del Monte Rosa, allora il significato che assume è ancora più importante.

Perché Cornelia Bonardi, 30 anni, nata a Macugnaga, emigrata con la famiglia a Milano e poi dopo il liceo ritornata ai piedi del Rosa, da dove ha fatto la pendolare per frequentare l'università, è da molti definita una moderna eroina.

“Era il sogno della mia vita - ci racconta - in questi anni ho studiato, mi sono preparata per acquisire le competenze necessarie per gestire un'attività, e ho aperto la mia libreria in centro a Macugnaga".

L'inaugurazione venerdì scorso: "Ho messo da parte i soldi e fatto esperienza in una libreria a Verbania - racconta ancora - quest'anno finalmente il grande passo. Ho affittato lo spazio e allestito la mia libreria, aperta ufficialmente venerdì scorso. La reazione dei clienti è stata positiva. È sicuramente una bella scommessa, lo sarebbe anche in una grande città, ma in un piccolo paese di montagna ancora di più”.

Nella libreria di Cornelia si può trovare qualunque libro, quelli non disponibili possono essere ordinati, ma la sezione Montagna è sicuramente molto fornita. In libreria trova anche posto un piccolo bar, per sorseggiare una bevanda calda scegliendo l'opera da acquistare. Ma "Il Parnaso del Rosa" vuole essere anche un luogo di cultura a 360°: in programma vi sono eventi letterari, presentazione di libri e incontri con gli autori.