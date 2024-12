Idroelettrico, Uncem: "Definire regole chiare in linea con gli altri Paesi europei"

“Sul futuro dell'idroelettrico occorre definire regole chiare in linea con gli altri Paesi europei, che permettano di dare sicurezza agli impianti, nuovi investimenti per il potenziamento del settore da parte degli operatori energetici, adeguati ritorni ai territori ove insistono gli impianti”. Così Uncem (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani) in una nota.

“Un quadro complessivo di azione da scrivere non solo tra Stato e regioni, ma anche con chiarezza verso gli enti locali – si legge ancora nella nota - in particolare unioni montane di comuni e comunità montane che non possono essere spettatori di gare o tentativi di proroghe, piuttosto che accordi tra sistema pubblico e imprese. L'idroelettrico è per la montagna italiana, per tutto il Paese, un settore strategico e sul quale passa la sicurezza nazionale, e un percorso istituzionale sinergico tra i diversi livelli di governo è oggi indispensabile per costruire un efficace futuro del settore, fondamentale anche per affrontare la crisi climatica ed energetica che nei territori montani ha notevoli effetti intrecciati con la crisi demografica, spopolamento e abbandono delle aree montane”.