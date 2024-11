A Pieve Vergonte è ancora Halloween

Il comitato San Giovanni di Rumianca, il prossimo sabato 9 novembre darà modo a piccole streghe e baby vampiri di divertirsi ancora nelle vie del paese in costume e di allungare la festa di Halloween che negli ultimi anni ha conquistato i più piccoli ma sicuramente anche gli adulti.

L’appuntamento è dalle 16.00 alle 19.00 con partenza dal circolo di Rumianca e una passeggiata da brivido all’interno del paese. La passeggiata è in autonomia, quindi non sono previsti accompagnatori, ma ci saranno molti punti del paese che offriranno degustazioni per adulti e bambini. Dalle 17.00 al circolo di Rumianca inizierà anche la distribuzione di polenta, salamini e gorgonzola.

L’iscrizione alla passeggiata per adulti e bambini è obbligatoria e ha un costo di 5 euro a persona. Questi i contatti a cui prenotare: 334 8768867 (Rebecca); 345 6159627 (Martina); 340 7151213 (Veronica).