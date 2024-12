Nuovo tentativo di truffa ad una donna di Domodossola

“Buongiorno signora siamo i Carabinieri, suo figlio ha avuto un incidente....”. E' l'ennesima telefonata con tentativo di truffa. E' successo martedì nella tarda mattinata a Domodossola. Una donna ha risposto al telefono, ma fortunatamente ha avuto la prontezza di non cascare nella truffa.

“Nella telefonata si sentivano le sirene in sottofondo. Mi hanno chiesto se ero la signora.....e alla mia risposta positiva mi hanno detto che mio figlio aveva avuto un incidente” racconta la domese. Peccato che la signora in questione non ha figli maschi, e il nome che le è stato detto al telefono dal finto carabinieri sia quello del marito, scomparso nel 2018. Insomma un tentativo goffo di qualche malintenzionato poco organizzato. “Ho detto a chi mi ha telefonato che avrebbe dovuto informarsi meglio se voleva tentare di truffarmi” racconta la domese che ha poi avvisato le forze dell'ordine dell'accaduto.