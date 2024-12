Dr1 ancora in campo la Findomo Pediacooph24 e Paracchini Expo Foma

Un tritacarne. E' quello che è diventato il campionato di Dr1, più simile all'Eurolega che a un torneo dilettantistico. Stasera al Pala Raccagni la Findomo Pediacooph24 chiude il turno infrasettimanale: i granata sfideranno Settimo Torinese.

Dopo due sconfitte consecutive, i ragazzi di Fabbri hanno l'occasione di tornare al successo con un'avversaria sulla carta abbordabile. Certo bisogna fare i conti con un'infermeria spesso piena, che condiziona ritmi in allenamento e di conseguenza anche le partite: l'ultimo infortunato è il pivot Clerici, in dubbio.

Domani invece torna in campo, al PalaBagnella, inviolato in stagione, la Paracchini Expo Foma: i rossoverdi di Verri riavranno Barberis e Tambwe per dare l'assalto alla sorpresa del girone, quell'Oleggio nelle zone alte della classifica. "In casa sappiamo che l'obiettivo è sempre vincere - le parole del tecnico della Fulgor.