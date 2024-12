‘’Una balena in Maremma. Cosa ci fa una balena sulle nostre coste? E come finirà?’’. E poi ‘’Street... ci provo anch'io!’’ un modo creativo per per cimentarsi con la street photography.

Queste le immagini proposte dal domese Roberto Righetti, che sarà il protagonista della serata di venerdì 13 dicembre, ore 21, a La Cinefoto di Domodossola. Ultima serata dedicata ai fotografi in questo 2024. Prima della cena dell’associazione in programma il 19 dicembre alle ore20.