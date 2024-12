Nova Coop premia i giovani: borse di studio a dieci studenti del Vco

Un impegno costante nel valorizzare il talento dei giovani: per il decimo anno Nova Coop ha voluto premiare i figli dei propri dipendenti per i risultati raggiunti nell’ambito della frequenza di un percorso di scuola secondaria superiore o di un corso universitario.

Sono 110 i riconoscimenti assegnati complessivamente ieri sera, per un valore complessivo di 50mila euro, ai ragazzi meritevoli nel corso di una premiazione svoltasi presso la sede direttiva della Cooperativa, a Vercelli. 80 borse di studio da 400 euro l’una sono andate agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e 30 borse di studio, da 600 euro l’una, agli studenti universitari. Tra queste, dieci borse di studio sono state assegnate a giovani studenti residenti nel Vco.

L’assegnazione delle borse di studio è solo una delle azioni che il piano di welfare aziendale “Noi NovaCoop” dedica ai temi dell’assistenza, dell’istruzione e della formazione dei figli dei dipendenti, con l’obiettivo di semplificare la vita dei propri collaboratori offrendo risposte ai loro principali bisogni. La Cooperativa, infatti, nel corso dell’anno ha messo a disposizione dei contributi economici spendibili nei servizi educativi e di babysitting, nel percorso di aiuto compiti o in quello di aiuto allo studio per i figli dei dipendenti con Dsa. In più, Nova Coop eroga un contributo ai dipendenti neogenitori come Bonus Asilo Nido e prevede la possibilità di richiedere prestiti agevolati per l’acquisto di libri scolastici.

Quest’anno sono dieci i ragazzi residenti nella provincia del Verbano Cusio Ossola vincitori di una borsa di studio. Si tratta di cinque studenti delle scuole superiori e cinque universitari: Michela Mazzilli (Domodossola, Istituto Istruzione superiore Socio sanitario), Laura Martinetti (Omegna, Liceo Musicale “Piero Gobetti”), Edoardo Conti (Trontano, I.P.S.A.S.R. “Silvio Fobelli”), Gioia Licia Brazzale (Omegna, Liceo scientifico “Piero Gobetti”), Christian Modini (Domodossola, Istituto “Marconi Galletti Enaudi”), Lorenzo Caretti (Verbania, Ingegneria per l'ambiente e il territorio presso Politecnico di Milano), Chiara Ventura (Domodossola, Lingue e letterature europee ed extraeuropee), Fabio Gibertoni (Villadossola, Università degli studi di Pavia), Milena Nobili (Gravellona Toce, Mediazione linguistica e culturale presso Università degli studi di Milano), Letizia Leopaldi (Gravellona Toce, Acme Accademia D Belle Arti -Novara).