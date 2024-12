Mercatini di Natale a Domodossola: come cambia la viabilità

In occasione dei mercatini di Natale in programma sabato 14 e domenica 15 dicembre, la polizia locale di Domodossola comunica alcune variazioni alla viabilità nel centro cittadino. in particolare, è istituito un divieto di transito, compresi residenti e autorizzati Ztl, da venerdì 13 alle 21.00 di domenica 15 dicembre in tutte le aree del Borgo della Cultura.

Inoltre, la polizia locale comunica che sabato 14 dicembre i mercatini di Natale si svolgeranno nel centro città in concomitanza con il tradizionale mercato del sabato. Nella giornata di domenica, invece, i mercatini si svolgono in concomitanza con il mercato straordinario, che si tiene su Corso Ferraris dopo l'intersezione con Corso Moneta, Corso Fratelli Di Dio, Via Garibaldi, Piazza Tibaldi, Piazza ex Carceri, Piazza Repubblica Dell'Ossola.

Nelle aree di svolgimento di tutte le manifestazioni sono istituiti divieti di transito e divieti di sosta con rimozione coatta.