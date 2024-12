Le offerte di lavoro della settimana nel Vco

Il centro per l'impiego comunica che le offerte di lavoro sono pubblicate sul sito. IoLavoro Per informazioni rivolgersi al Centro Impiego di Omegna tel. 0323/1994633 o via mail a candidature.cpi.omegna@agenziapiemontelavoro.it

122987 Bar Ricevitoria di Domodossola cerca barista full time, 40 ore settimanali da assumere con contratto di apprendistato. Richiesta disponibilità a lavorare su turni, nei week end e nei festivi.

128793 Per famiglia di Omegna, fr. Bagnella, cercasi assistente familiare a ore per cura di signore di 86 anni non autosufficiente in carrozzina. Richiesta cura dell’igiene personale. 24 h settimanali dal lunedì al sabato con orario spezzato, mattino7/9 e alla sera 18/20.

128725 Rivenditore di pneumatici di Crevoladossola cerca Gommista, preferibilmente con esperienza o qualifica professionale per cambio gomme e lavori di piccola meccanica. Contratto a tempo indeterminato full time dopo periodo di prova.

128616 Azienda di Casale Corte Cerro cerca 2 addetti/e all’installazione di contatori di gas e acqua. Richiesta minima esperienza in campo idraulico e autonomia negli spostamenti. Contratto a tempo indeterminato dopo periodo di prova. Full time 7.30-12.30/13.30-16.30

128592 Azienda di Ornavasso cerca Consulente per la sicurezza nei luoghi di lavoro. Preferibile esperienza ma si valutano anche profili junior con Laurea triennale o Diploma Tecnico. Richieste ottime doti relazionali e autonomia negli spostamenti.

128461 Azienda termoidraulica di Villadossola cerca un apprendista elettricista full time. Richiesta età per il contratto di apprendistato, disponibilità alla formazione, buona volontà, propensione ai lavori manuali e autonomia nel raggiungimento del posto di lavoro.

128393 Si ricerca assistente familiare a ore per anziana autosufficiente a Verbania. Si richiede disponibilità tre giorni a settimana per passeggiate e accompagnamento commissioni dalle 15 alle 17. Richiesta patente e auto.

128390 Azienda metalmeccanica situata ad Omegna cerca un operaio generico da inserire principalmente nel reparto sabbiatura. Richiesta forza fisica per spostamento carichi pesanti. Contratto di prova full time di un mese con obiettivo inserimento stabile.

128374 Azienda edile Ossolana cerca muratore qualificato, con esperienza. Richiesta autonomia negli spostamenti. Contratto a tempo indeterminato dopo periodo di prova. Apprendistato per profili junior.

128340 Azienda che gestisce diverse attività tra Stresa e le Isole cerca due giardinieri per manutenzione giardini di Isola Bella e Madre. Si ricerca una figura già qualificata ed una junior da affiancargli. Richiesta esperienza per la posizione di giardiniere esperto.

128300 Famiglia di Cannobio cerca un assistente familiare ad ore per supportare una anziana di 90 anni nelle attività quotidiane (igiene personale, vestizione, deambulazione, preparazione pasti, pulizie). Si richiede esperienza, ottimo italiano, attitudine alla mansione. Contratto p.time di 36 ore settimanali, sei giorni su sette, con orario da definire.

128246 Famiglia residente a Omegna (fraz. Verta) cerca un assistente familiare per 36 ore settimanali da lunedì a sabato. Attività di supporto nelle attività quotidiane per una signora anziana di 79 anni. Richiesta esperienza ed attitudine alla mansione, preferibile possesso patente per distanza dalle fermate dei mezzi pubblici.

128271 Azienda specializzata nella posa di ceramiche e piastrelle cerca un manovale edile per carico scarico, preparazione e movimentazione di materiali e attrezzature. Si richiede predisposizione a lavori di fatica, autonomia nel raggiungimento del luogo di lavoro. Si offre un contratto iniziale a tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione a tempo indeterminato. Per i profili più junior senza esperienza, si valutano forme quali tirocinio e/o apprendistato. Orario 40h settimanali: 7.30-12.00/ 13.00-17.00

128162 Azienda di consulenza in ambito di sicurezza sul lavoro e igiene cerca una figura da inserire in organico nella posizione di impiegato tecnico, al fine di eseguire sopralluoghi e consulenza presso i clienti in merito a sicurezza sul lavoro, igiene alimentare e redazione dei relativi documenti. Richiesta laurea inerente, conoscenza delle normative, possesso patente per spostamento sui vari cantieri. Contratto a t. det. oppure apprendistato a seconda del profilo.

128034 Famiglia di Verbania cerca un assistente familiare ad ore per assistenza a donna anziana non autosufficiente con problemi motori e cognitivi. Si richiede attitudine alla mansione ed esperienza, flessibilità oraria. Si offre contratto a t. det. full time con orario 8-12 e poi la sera 18.30-20.30

127903 Ristorante-Pizzeria di Domodossola cerca 1 cameriere/a di sala da assumere subito con contratto a tempo determinato part-time di 24 ore settimanali su turni anche nel week end, retribuzione di circa euro 1100,00 lorde.