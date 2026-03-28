Al centro del Congresso Uiltec ''persone, diritti e partecipazione per guidare il cambiamento''

Si è svolto a Stresa il 4º Congresso Provinciale UILTEC Novara e VCO, che ha posto al centro del dibattito il ruolo delle persone, dei diritti e della responsabilità sociale nell’affrontare le grandi trasformazioni dell’era digitale e dell’intelligenza artificiale. Il Congresso ha condiviso pienamente le tesi presentate dalla segretaria territoriale Marialuisa Mauceri, ribadendo l’impegno dell’Organizzazione a «guidare il cambiamento senza lasciare indietro nessuno».

Durante i lavori congressuali sono stati affrontati i principali temi che attraversano il territorio e i

settori rappresentati. Sull’innovazione e Intelligenza artificiale UILTEC chiede regole chiare e contrattazione per evitare che le trasformazioni tecnologiche diventino strumenti di esclusione o precarizzazione.

In merito alle Politiche industriali europee c’è forte preoccupazione per la competitività del tessile e dei settori strategici. Il Congresso sollecita un vero Industrial Deal europeo che coinvolga le parti sociali.

Su Contrattazione e salari la priorità è il rafforzamento della contrattazione aziendale e al contrasto dell’impoverimento.

Passando al tema Giovani e donne servono percorsi di qualità, apprendistato autentico, trasmissione del sapere e politiche di conciliazione che garantiscano prospettive dignitose.

Inoltre, sulla Parità di genere, la UILTEC ribadisce che «il luogo di lavoro deve essere uno spazio di rispetto, dignità e uguaglianza per tutte e tutti », chiedendo interventi contro disparità salariali, segregazioni e penalizzazioni nel part-time.

Siu è discusso anche di invecchiamento della forza lavoro e di lavori usuranti: richiesta una revisione dei criteri di accesso e il riconoscimento del lavoro di cura, insieme a politiche per il ricambio generazionale e l’inclusione delle persone con disabilità.

In tema di Salute e sicurezza più attenzione ai Dpi che devono adattarsi alla persona e al microclima. Il Congresso ricorda la responsabilità di non considerare mai la sicurezza un costo.

Poi i Settori produttivi in transizione: chimico-farmaceutico, energia, petrolio, elettrico, tessile, lavanderie industriali e Pmi. I rinnovi contrattuali confermano la centralità della contrattazione nel governare il cambiamento.

Infine il rafforzamento dell’organizzazione: formazione continua, valorizzazione delle delegate e dei delegati, coesione territoriale e nazionale, promozione dello spirito di appartenenza alla UILTEC.

Al termine dei lavori, il Congresso ha eletto la nuova segreteria territoriale confermando Marialuisa Mauceri come segreteria generale. Completano la squadra Massimo Olivini, tesoriere, e i segretari provinciali Andrea Borsani, Michele Broggio, Giuseppe Ciccia e Manuel Di Maggio. Il Congresso si è concluso con un impegno chiaro: proseguire con determinazione nell’azione sindacale fondata su persone, diritti e partecipazione, per affrontare le sfide del futuro con una visione inclusiva e responsabile.