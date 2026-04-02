Progettare eventi sostenibili: un corso gratuito con la Camera di Commercio

Saper progettare e valutare l’impatto che gli eventi di natura culturale, sportiva e turistica generano a livello ambientale, sociale ed economico: è questo l’obiettivo del corso di formazione organizzato dalla Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte nell’ambito del progetto Interreg SustainEvents, di cui l’Ente camerale è capofila di parte italiana. L’iniziativa si rivolge a organizzatori di eventi culturali e sportivi, operatori del settore turistico (anche non imprese) ed enti coinvolti nell'organizzazione di eventi delle province di Biella, Novara, Vco e Vercelli, oltre che di Varese e del Canton Ticino.

Il corso è articolato in tre appuntamenti, di cui i primi due si svolgeranno online e l’ultimo in presenza. Si partirà con “Una strategia per un evento sostenibile: capire l’impatto degli eventi”, in programma mercoledì 15 aprile (ore 10.30-12.30). Il secondo modulo, sempre da remoto, è previsto per giovedì 23 aprile (ore 10.30-12.30) e sarà dedicato al tema “La valutazione dell’impatto degli eventi: dalla misurazione alla strategia”. L’ultimo incontro si svolgerà presso la sede camerale di Baveno mercoledì 13 maggio (ore 10.00-16.30) e consisterà in workshop operativo, in cui i partecipanti potranno applicare concretamente quanto affrontato nelle sessioni online attraverso laboratori pratici. In tutti i moduli sono inoltre previste esercitazioni con strumenti di intelligenza artificiale; la docenza verrà curata da Fondazione Santagata e Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta.

“Con il progetto SustainEvents la Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte intende rispondere a una sfida non più rimandabile: trasformare la sostenibilità da concetto astratto a pratica gestionale quotidiana per gli operatori del settore culturale, sportivo e turistico - commenta il presidente della Camera di Commercio Angelo Santarella -. Gli eventi sono, per definizione, momenti di grande energia e partecipazione, ma la loro natura temporanea non deve farci dimenticare l'impronta che lasciano sui territori. Non si tratta solo di ridurre l'impatto ambientale, ma di progettare manifestazioni che siano socialmente ed economicamente generative. Con questo nuovo percorso formativo vogliamo fornire ai partecipanti, oltre ad una visione teorica, strumenti pronti all'uso, come il framework 4C e i canvas di lavoro, che li aiutino a costruire roadmap di decarbonizzazione realistiche e misurabili”.

L’iscrizione degli operatori è gratuita, grazie al progetto SustainEvents, finanziato dal Programma Interreg VI-A Italia Svizzera 2021-27. Per iscriversi al percorso formativo occorre compilare il modulo online, disponibile unitamente al programma dell’iniziativa sul sito camerale www.pno.camcom.it. Maggiori informazioni possono essere richieste alla Camera di Commercio (Servizio Promozione: sustainevents@pno.camcom.it – tel. 0323.912.803/834).