Bonifici fermi per Pasqua: stop dal 2 al 6 aprile, ecco cosa succede ai pagamenti

Per alcuni giorni i bonifici bancari ordinari si fermano in tutta Europa. Dalle 18 di giovedì 2 aprile fino a lunedì 6 aprile compreso, i trasferimenti tra banche diverse non verranno elaborati ma resteranno in sospeso. La ripresa è prevista per martedì 7 aprile, quando gli accrediti torneranno regolarmente sui conti correnti.
Non si tratta di un problema tecnico né di un disservizio improvviso, ma di uno stop programmato che coincide con le festività pasquali. Una pausa ormai consueta nel calendario bancario europeo, che si ripete ogni anno anche durante il periodo natalizio.
Alla base di questo blocco c’è TARGET2, il sistema utilizzato dalle banche per regolare i pagamenti in euro tra istituti diversi. Quando questa infrastruttura viene temporaneamente sospesa, i bonifici ordinari non possono essere completati. Di conseguenza, tutte le operazioni inserite in quei giorni vengono messe in coda e processate alla riapertura del sistema.
Chi dispone un bonifico durante il periodo di stop, quindi, non deve preoccuparsi: il denaro non viene perso né respinto, ma semplicemente accreditato con qualche giorno di ritardo. È un rallentamento puramente tecnico che riguarda esclusivamente le tempistiche.
Lo stop può però avere effetti pratici su alcune operazioni. In particolare potrebbero slittare accrediti di stipendi, pensioni o pagamenti programmati, così come alcune transazioni tra aziende. Tutto verrà comunque completato una volta ripresa la normale attività bancaria.
Non tutte le operazioni, però, si fermano. Restano attivi i bonifici istantanei, che permettono trasferimenti immediati, e i giroconti tra conti della stessa banca. Questo perché utilizzano circuiti alternativi, indipendenti da TARGET2.
Proprio per questo, chi ha necessità di inviare denaro senza ritardi può ricorrere a queste soluzioni. I bonifici istantanei, in particolare, rappresentano l’alternativa più rapida durante i giorni di blocco.
In sintesi, nessun allarme: si tratta di una pausa tecnica già prevista e gestita dal sistema bancario europeo. L’unica conseguenza è uno slittamento delle operazioni ordinarie, che torneranno alla normalità dal 7 aprile.