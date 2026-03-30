Parte con la marcia giusta il mercato automobilistico del Vco

È partito con la marcia giusta il 2026 del mercato automobilistico piemontese e del Vco. La conferma arriva dall’analisi dei dati elaborati da Anfia sulla base delle statistiche dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Con 14.951 immatricolazioni, il bimestre ha mostrato un miglioramento del 10,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno passato, quando le vetture messe su strada furono 13.542. Un miglioramento che ha riguarda anche la nostra provincia, + 17%, e la vicina Novara: + 2%. Hanno perso qualcosa Biella (-26) e Alessandria (-9).

Tra i modelli continua a essere la Fiat Panda la più amata dai piemontesi e dai cittadini del Vco. Svetta, infatti, sia per quanto riguarda la top-ten generale (2.301 esemplari contro i quasi 600 della Peugeot 3008), sia per quella delle utilitarie, con la Grande Panda staccatissima a quota 554. Tra le medie è la Peugeot 308 a svettare, davanti alla Audi A3, mentre quello dei Suv è il terreno di caccia della Peugeot 3008, che stacca le due Jeep alle sue spalle, Avenger e Compass. Quella della Panda è un’affermazione diffusa anche a livello geografico: è infatti la vettura più immatricolata nel Vco, ma anche a Torino, ad Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara e Vercelli.