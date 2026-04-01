Mercato bici archivia un anno negativo

Il mercato italiano della bicicletta ha archiviato il 2025 con un nuovo segno negativo, confermando la fase di difficolta già emersa negli ultimi anni. Secondo i dati elaborati da Confindustria Ancma in queste ore, le vendite complessive di biciclette ed e-bike si attestano a 1.303.000 unità, in calo del 4%, e vale anche per il Verbano Cusio Ossola, rispetto al 2024. Nel dettaglio, le biciclette tradizionali scendono a 1.047.000 pezzi (-3%), mentre le e-bike si fermano a 256.000 unità (-7%). A preoccupare, così emerge dallo studio di settore, sono soprattutto le difficoltà vissute da larga parte della rete dei piccoli negozi, mentre vanno meglio sia la grande distribuzione specializzata sia l’online. Così Ancma: “Il 2025 è stato un anno difficile, probabilmente uno dei più complessi degli ultimi tempi per il mercato nazionale della bicicletta. La lettura approfondita dei dati fa risuonare un campanello d’allarme. Particolare attenzione merita il segmento dell’e-bike, che sconta non solo il rallentamento della domanda, ma anche le distorsioni generate dalla crescente diffusione di veicoli impropriamente commercializzati come biciclette elettriche”.