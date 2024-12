In tanti alla cena della Pro Vigezzo

Dal campo alla tavola. Come da tradizione, anche quest’anno si è tenuta l’annuale cena sociale dell’Unione sportiva Pro Vigezzo. Sabato 14 dicembre presso l’hotel La Scheggia di Santa Maria Maggiore si è ritrovato un nutrito numero di persone tra giocatori, tecnici, dirigenti, genitori, sportivi e aiutanti a vario titolo che hanno condiviso una serata di allegria e partecipazione cenando insieme. “Il presidente Guido Bonzani è stato buon padrone di casa e – dicono dal direttivo della Pro Vigezzo - cogliamo l’occasione per ringraziarlo ancora una volta per la sua dedizione, accogliendo i numerosi partecipanti. A ricordare e custodire un bel ricordo della serata saranno senz’altro gli atleti, oltre che per la cena ed il divertimento anche per l’album di figurine che a tutti loro è stato consegnato: ci piace pensare che, con questo piccolo gesto, la Pro Vigezzo abbia regalato ai giocatori ed i loro famigliari e amici un momento di serenità in un periodo di festa. Ringraziamo tutti i presenti e le autorità che hanno partecipato”.