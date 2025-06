"Ricordando Davide", tre giorni di festa a Preglia

Davide Botticchio aveva solo 19 anni quando quel terribile incidente se lo portò via nel lontano 2004, ma quel ragazzo gioioso e allegro continua a vivere nel ricordo dei suoi amici dell'epoca, che ogni anno organizzano a Preglia una festa al campo sportivo. E così anche quest'anno, per la ventunesima volta, da venerdì 6 a domenica 8 giugno con "Amici di Ricordando Davide" ci si divertirà portando nel cuore l'amico dell'adolescenza.

Il programma si apre venerdì 6 giugno alle 18.30 con il torneo di calcio. Al termine, alle 21.30 una serata in musica con la band About That Night.

Sabato 7 giugno, poi, si ricomincia alle 14.00 con i tornei di calcio e alle 21.30 di nuovo musica con la Sunny Boys Band. Infine, domenica 8 giugno dalle 14.00 riparte il torneo di calcio, a cui questa volta si aggiunge quello di beach volley. Dalle 21.30 le premiazioni dei tornei e una serata disco con dj Tanza.

Durante tutte le serate della festa saranno a disposizione punti ristoro con griglia, panini e pizza; la griglia sarà aperta anche per il pranzo della domenica.