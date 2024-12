Don Massimiliano Maragno è il nuovo delegato provinciale delle Guardie d'Onore

Sabato 14 dicembre si sono tenute a Mergozzo le elezioni per il delegato provinciale del Verbano Cusio Ossola che coordinerà le Guardie d’Onore sul territorio dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027. Carlo Fedeli, delegato uscente in carica dal 2020, ha esposto agli associati un rapido excursus sulle attività svolte durante il suo mandato sottolineando la sempre proficua collaborazione con gli enti locali e gli altri sodalizi.

In questo periodo, dopo anni di inattività, la delegazione ha raggiunto risultati ragguardevoli organizzando eventi e manifestazioni che hanno permesso di riscoprire il legame tra la provincia azzurra, la storia di Casa Savoia e le vicende del Risorgimento Italiano. Nel giugno 2023, le Guardie d’Onore hanno ospitato il Principe Aimone di Savoia a Mergozzo e a Stresa nell’ambito del convegno dal tema “Una dinastia di alpinisti: Casa Savoia e la montagna”. Nel marzo 2024, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Oggebbio, le Guardie hanno invece celebrato il maggiore Gioacchino Bellezza, Medaglia d’Oro nel 1848 e tra i fondatori del Comizio Centrale dei Veterani da cui l’Istituto discende. Al termine della relazione, Fedeli ha inoltre manifestato la volontà di non ricandidarsi alla carica e di lasciare, con il 2025, l’istituto.

A conclusione degli interventi, si sono svolte le operazioni di voto che hanno visto don Massimiliano Maragno, parroco di Mergozzo, Bracchio e Albo, eletto alla carica di delegato. Don Massimiliano, classe 1981, è iscritto all’istituto da molto tempo ed è Cavaliere Mauriziano. Nel 2023 ha partecipato alla cordata che, il 18 agosto, ha raggiunto Capanna Margherita (4554 m) nel 130° anniversario dall’ascensione della Regina d’Italia. Ciò gli ha permesso, nel successivo gennaio 2024, di ricevere la Medaglia di Benemerenza dal presidente nazionale. Il giovane sacerdote ha accettato la carica ringraziando il delegato uscente per il cammino svolto insieme e si è detto pronto alla collaborazione con tutti gli associati per mantenere vivi e attuali quei valori che hanno condotto all’unità nazionale.