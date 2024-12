Cinema Corso: quattro film imperdibili per tutti i gusti

Con l’arrivo delle festività natalizie, il Cinema Corso di Domodossola propone un’ampia scelta di film per soddisfare tutti i gusti, tra dramma, avventura, emozioni e divertimento per tutta la famiglia. Ecco i titoli in cartellone:

CONCLAVE

Un’elezione che cambierà la storia.

Diretto da Edward Berger, Conclave racconta il drammatico momento della successione papale dopo la morte di un Papa amato. Ambientato nella suggestiva Cappella Sistina, il film ci porta al centro degli intrighi, delle tradizioni e della spiritualità del Collegio cardinalizio. Un racconto denso di tensione e mistero, perfetto per chi ama le storie intense e cariche di significato.

Orari:

Giovedì 19 dicembre: 20.30

Venerdì 20 dicembre: 20.30

Sabato 21 dicembre: 15.30 – 20.30

Domenica 22 dicembre: 15.30 – 20.30

Lunedì 23 dicembre: 20.30

Mercoledì 25 dicembre: 20.30

Giovedì 26 dicembre: 20.30

Guarda il trailer

MUFASA: IL RE LEONE – IL PREQUEL

La storia mai raccontata del Re delle Terre del Branco.

Diretto da Barry Jenkins, questo atteso prequel ci trasporta nell’infanzia di Mufasa, il leggendario re del classico Disney. Tra avventure epiche e grandi emozioni, Mufasa: Il Re Leone è narrato da Rafiki, Timon e Pumbaa, garantendo risate e momenti indimenticabili per tutta la famiglia.

Orari:

Giovedì 19 dicembre: 17.30 – 20.30

Venerdì 20 dicembre: 17.30 – 20.30

Sabato 21 dicembre: 15.30 – 17.45 – 20.30

Domenica 22 dicembre: 15.30 – 17.45 – 20.30

Lunedì 23 dicembre: 17.30 – 20.30

Mercoledì 25 dicembre: 17.30 – 20.30

Giovedì 26 dicembre: 15.30 – 17.45 – 20.30

Guarda il trailer

DIAMANTI

Un viaggio tra amore, moda e passato.

Sotto la regia di Ferzan Ozpetek, Diamanti intreccia storie di vita e di cuore tra gli anni ’70 e il presente. Ambientato in una sartoria cinematografica, il film esplora i rapporti profondi e contrastati tra le protagoniste, regalandoci un viaggio emozionante nella bellezza e nella complessità dei legami umani.

Orari:

Giovedì 19 dicembre: 17.30

Venerdì 20 dicembre: 17.30

Sabato 21 dicembre: 17.45

Domenica 22 dicembre: 17.45

Lunedì 23 dicembre: 17.30

Mercoledì 25 dicembre: 17.30

Giovedì 26 dicembre: 15.30 – 17.45

Guarda il trailer

ME CONTRO TE: CATTIVISSIMI A NATALE

Una magia natalizia per tutta la famiglia.

Luì e Sofì tornano con un’avventura ambientata al Polo Nord, dove un elfo dispettoso minaccia di rovinare il Natale. Un film spassoso e magico che conquisterà i più piccoli, ma non solo!

Orari:

Venerdì 20 dicembre: 16.15

Sabato 21 dicembre: 14.15

Domenica 22 dicembre: 14.15

Mercoledì 25 dicembre: 16.15

Giovedì 26 dicembre: 14.15

Guarda il trailer