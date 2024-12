Ad Anna Sartori la borsa di studio in memoria di Camilla Valentini

Si è svolta nella tarda mattinata, al Liceo Spezia, la cerimonia di consegna della borsa di studio intitolata alla memoria di Camilla Valentini, la studentessa del liceo morta tragicamente insieme ad Alessio Spadazzi in un incidente stradale in alta Valle Bognanco, nell’agosto del 2017.

La borsa di studio di 1000 euro è stata offerta per il settimo anno consecutivo dalla famiglia ed assegnata quest'anno alla diciannovenne Anna Sartori, studentessa che ha ottenuto il miglior voto all'esame di maturità 2023-2024 al Liceo Linguistico, lo stesso frequentato da Camilla.

Partendo da un evento tragico con la borsa di studio vengono quindi sostenuti giovani a proseguire i loro studi.

“Anna, un incontro d'intelligenza tersa, che non conosce ostentazione, e di fiducioso, limpido abbraccio alla vita“ . Questa la scritta sulla targa letta dalla professoressa Chiara Pagani. ”Le cose non capitano mai per caso – ha detto Pagani - e il fatto che la ragazza premiata non potesse esserci per l’open day, occasione nella quale di solito negli altri anni consegniamo la borsa, si è rivelata un’opportunità invece per essere tutti insieme all’inizio delle festività natalizie”

Pagani ha ringraziato la famiglia Valentini che vuole mantenere vivo il legame con la scuola nel ricordo di Camilla.

“L'emozione è molto forte non me l'aspettavo” ha detto Anna Sartori, che dopo aver preso la maturità con 110 e lode ora sta studiando Studi europei all'università dell'Aia. “Anna – ha detto la sua ex insegnante Antonella Spagnuolo - si è sempre distinta per il suo impegno negli studi e per la sua capacità di relazionarsi con i compagni e con gli insegnanti”.

Alla toccante cerimonia erano presenti, con la preside Stefania Rubatto, i genitori: il papà Mauro, la mamma Cinza e il fratello Alberto, l'insegnante Chiara Pagani che collabora nell'organizzazione dell'evento con altri insegnanti ,e alcuni alunni ed ex alunni che sono stati compagni di scuola di Camilla.

La decisione di istituire la borsa di studio era stata presa nel 2018 con la prima edizione, in collaborazione con la Fondazione Ruminelli. “La nostra intenzione è di proseguire con il ricordo e che è ormai diventato una tradizione - ha detto Mauro Valentini - per questo ringrazio la preside Stefania Rubatto e la professoressa Chiara Pagani, che da sempre collaborano con noi e tutti gli altri docenti. Ad Anna auguro un futuro splendido”.

Un ricordo è andato anche al compianto professor Pierantonio Ragozza.

Alberto Valentini, dopo la consegna della borsa di studio ha cantato, accompagnandosi con la chitarra, in ricordo della sorella la canzone di Fabio Concato ”Tienimi dentro te”.