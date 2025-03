Temperature in rialzo e deboli nevicate ad alta quota: rischio valanghe moderato nel fine settimana

Si abbassa rispetto alla scorsa settimana il rischio valanghe sulle Alpi piemontesi. Secondo quanto riportato da Arpa Piemonte, sui versanti soleggiati è presente una crosta da fusione e rigelo generalmente portante al mattino, in umidificazione nel corso della giornata in relazione al soleggiamento. Sui versanti in ombra invece, oltre i 2100-2300m, è ancora presente neve a debole coesione asciutta piacevole da sciare. Le varie nevicate dell'ultima settimana in alcuni punti possono non risultare ben legate insieme, per la presenza di locali discontinuità superficiali che possono determinare una instabilità perlopiù di piccole dimensioni.

Il rischio valanghe per il fine settimana del 29 e 30 marzo è 2-Moderato, con possibilità di distacchi dovute alle temperature elevate nelle ore centrali della giornata. Secondo Arpa, per il weekend sono attese deboli nevicate sui rilievi meridionali, in particolare nella giornata di sabato, con un aumento dello zero termico per domenica, associato a venti sostenuti dai quadranti settentrionali.