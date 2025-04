Parco Val Grande: incontri per la partecipazione attiva

La partecipazione attiva dei cittadini è fondamentale per costruire un futuro condiviso e sostenibile per il nostro territorio. A tal fine, sono stati organizzati una serie di incontri sul tema delle idee e soluzioni per il miglioramento della nostra comunità, che si terranno in due diverse sedi per garantire la massima partecipazione.

Il primo incontro si terrà mercoledì 2 aprile 2025, alle 16:45, presso il Palazzo Pretorio di Vogogna (Piazza Pretorio), seguito dal secondo appuntamento giovedì 3 aprile 2025, sempre alle 16:45, presso la Sala Consiliare di Cambiasca (Via Simonetta, 24). A maggio, due ulteriori incontri si terranno 6 e 7 maggio 2025, negli stessi orari e sedi. Per confermare la propria partecipazione, è necessario iscriversi entro il 31 marzo tramite il link fornito.

Oltre a questi incontri, è prevista una giornata speciale interamente dedicata ai giovani della provincia, dai 18 ai 35 anni. Questo incontro, pensato per coinvolgere le nuove generazioni in un dialogo attivo, avrà luogo venerdì 4 aprile 2025, dalle 18.00 alle 20.30, presso il Kantiere di Verbania, in località Possaccio (Via alla Cartiera, 23, 28923). Durante la sessione, i partecipanti avranno l’opportunità di proporre idee e soluzioni attraverso attività interattive. L’incontro si concluderà con un apericena gratuito, offrendo un’occasione informale per fare rete e discutere insieme.

Per ulteriori dettagli o domande, è possibile contattare Agenda 21 Consulting via email agli indirizzi: simone@agenda21.it o giovanna.coggi@agenda21.it.