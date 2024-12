Aineva, una nuova app per monitorare il pericolo di valanghe

Aineva, l’associazione interregionale di coordinamento e documentazione per i problemi inerenti alla neve e alle valanghe, di cui Arpa Piemonte fa parte, ha pubblicato una nuova app per diffondere il bollettino valanghe.

Dopo aver rinnovato il proprio sito ed aver offerto un bollettino unificato multilingue per tutte le regioni afferenti, Aineva, con il supporto dei tecnici di Arpa Piemonte, ha predisposto un nuovo prodotto, immediato e di facile utilizzo per tutti gli utenti, per consultare i bollettini valanghe.

Il direttore generale di Arpa Piemonte Secondo Barbero: "Arpa Piemonte ha fortemente creduto sulla necessità di implementare anche questo strumento per far conoscere le condizioni del manto nevoso e il pericolo valanghe sul nostro territorio, mutuando la positiva esperienza fatta con l'app meteo3R dedicata alle previsioni meteo. È fondamentale che i cittadini che frequentano le nostre montagne siano consapevoli dell'eventuale pericolo presente, per potersi attrezzare e programmare al meglio le escursioni. Consci del fatto che il rischio “zero” nella frequentazione della montagna non esiste, lo sforzo nell’innovare gli strumenti e migliorare i prodotti mira a offrire una comunicazione più efficace verso gli utenti”.

I bollettini valanghe mostrati sono un documento ufficiale emesso dalle regioni che fornisce informazioni sulla stabilità del manto nevoso e sul pericolo di valanghe in uno specifico territorio. Si tratta di uno strumento fondamentale, messo a disposizione per i professionisti e per gli appassionati dell’ambiente innevato. Il bollettino valanghe illustra quotidianamente il grado di pericolo suddiviso per ciascuna zona omogenea individuata, con la possibilità di differenziarlo su base altimetrica, e riporta sino a tre problemi tipici valanghivi per ogni zona. I contenuti del bollettino valanghe sono fruibili in maniera intuitiva grazie ad una cartografia ottimizzata e a descrizioni degli scenari di pericolo, basate su un frasario standardizzato e condiviso tra gli uffici. La previsione per il giorno successivo viene emessa entro le 17.00.

La produzione dei bollettini valanghe per la stagione invernale 2024/25 è ufficialmente iniziata e la consultazione sarà ancora più semplice mediante la nuova app Aineva. Gli utenti avranno la possibilità di visualizzare, su una mappa interrogabile (con un click sull’area interessata), i gradi di pericolo valanghe e di conoscere le condizioni dell’innevamento e del manto nevoso con l’identificazione del problema valanghivo, delle quote e delle esposizioni dei pendii più critici.

I contenuti, aggiornati quotidianamente, sono tradotti in cinque lingue: inglese, italiano, francese, tedesco e spagnolo. Si tratta di uno strumento molto utile anche per i turisti stranieri.

Oltre al bollettino valanghe è possibile accedere velocemente anche alla sezione blog nella quale vengono riportate le Note Informative emesse nel periodo non coperto dall’emissione dei bollettini valanghe, gli aggiornamenti redatti con testo libero ed arricchiti di immagini, talvolta video esplicativi riportanti sintesi settimanali (generalmente il venerdì) sulle condizioni di innevamento e manto nevoso, report e considerazioni in occasione di nevicate di rilievo. La app è disponibile e scaricabile sugli Store ufficiali Android e iOS.