Storico accordo tra Vco e Ticino per la qualità del servizio di energia elettrica

Quello firmato giovedì 19 dicembre è un accordo storico tra la Società Elettrica Sopracenerina SA (Ses) e la società elettrica E-Distribuzione, nel segno della collaborazione tra distributori di energia elettrica. L’obiettivo del protocollo è potenziare la rete elettrica delle due realtà di confine tra la provincia del Verbano Cusio Ossola e il Canton Ticino, per renderle più resilienti in caso di problemi sulle rispettive infrastrutture. Ciò permetterà anche di garantire una maggior qualità del servizio ai cittadini dei comuni di Brissago e Centovalli, come pure a quelli dell’area di Cannobio e della Val Vigezzo in territorio italiano.

Grazie all’accordo tra le due società elettriche, si è stabilito un impegno di reciproca collaborazione ed aiuto nell’evenienza di guasti. L’impegno è quello di realizzare, a partire dai mesi successivi alcuni lavori sull’infrastruttura elettrica italiana e svizzera con la conseguente posa di nuove linee a media tensione in cavo interrato, oltre che la realizzazione di alcune nuove cabine di trasformazione per l’interconnessione delle due reti di confine.

“Siamo felici della giornata di oggi – commenta Enrico Bottone, responsabile macroarea nord ovest per E-Distribuzione - dopo un intenso lavoro di collaborazione con i colleghi svizzeri, siamo riusciti a perfezionare un accordo storico che ci permette di migliorare il servizio che eroghiamo ai nostri clienti nelle aree di confine Italia -Svizzera, alto Piemonte e Canton Ticino. Impegno non facile per via degli aspetti di natura tecnica, normativa e commerciale che caratterizzano i due Paesi, ma che siamo riusciti a valorizzare, accumunati dallo stesso spirito di servizio”.

Dal canto suo Alain Scherrer, presidente del consiglio di amministrazione di Ses, afferma che “per la Sopracenerina si tratta della prima collaborazione transfrontaliera ed è un vero onore poter siglare un accordo di questa portata con un’importante distributore europeo come E-Distribuzione, a favore della clientela delle zone di confine”.

All’inaugurazione, che si è svolta nella sede storica della Società Elettrica Sopracenerina in Piazza Grande a Locarno, hanno presenziato i rappresentanti delle due aziende.