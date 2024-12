La televisione nazionale torna a parlare dell’Ossola e lo fa, ancora una volta, grazie a Beppe Gandolfo, editorialista di OssolaNews, che racconta il nostro territorio nella rubrica Studio Aperto Mag, in onda su Italia 1. Nel giorno di Natale è infatti andato in onda un servizio dedicato alla Grotta di Babbo Natale di Ornavasso, una delle attrazioni di maggior successo, per il periodo delle feste, di tutto il Vco. Qui i bambini – e non solo – hanno la possibilità di incontrare di persona Babbo Natale per raccontargli i propri desideri, ma anche di giocare con gli elfi, scoprire il villaggio di Natale con tante attrazioni, salire sulle giostre e molto altro.

Antonio Longodorni, dell’associazione Grotta di Babbo Natale, spiega: “Questo evento richiede un anno di lavoro, con la collaborazione di molte professionalità, di maestranze e di volontari. Realizzare il sogno di un bambino è quanto di più impegnativo ci sia, ma il lavoro ci ripaga con tantissima gioia”.