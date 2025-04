Conto alla rovescia per la VillAvis Race

Conto alla rovescia per l’appuntamento con la VillAvis Race, la gara competitiva di 18 chilometri (più uno da 11 chilometri non competitivo) che si snoderà tra Villadossola e Pallanzeno. La manifestazione è stata presentata giovedì in sala consiliare a Villadossola.

Il successo dell’anno scorso hai indotto gli organizzatori – l’Atletica Avis Ossolana – a riproporre la competizione che si terrà domenica 6 aprile, grazie alla collaborazione delle associazioni di volontariato di Villadossola che daranno una mano per la riuscita della manifestazione.

La gara competitiva sarà valida anche per il Campionato Provinciale Trail Fidal Vco individuale e per società. La giornata prenderà il via con il ritrovo dalle ore 7:30 in piazza della Repubblica mentre la partenza della 18 chilometri sarà alle ore 9:30 e quella sugli 11 alle ore 9:35.

Oltre al ristoro finale, sono previsti due ristori sul percorso della competitiva e uno su quella non competitiva. ‘’E’ un percorso che è stato molto apprezzato’’ ha detto Silvia Conti, vicepresidente dell’Atletica Avis -

Agli atleti sarà dato un pacco gara con gadget tecnico per entrambe le distanze. La giornata si concluderà con il polenta party e le premiazioni.

Il percorso si snoda principalmente lungo la ciclabile del Toce, tra sentieri e mulattiere che costeggiano il fiume, con passaggio finale alla Collina dello sport prima del traguardo in piazza della Repubblica. Parte del ricavato della manifestazione andrà in beneficenza all'associazione Ossola Amici dell'Ugi, che si occupa di aiutare e sostenere bambini oncologici e le loro famiglie.

La gara fa parte del calendario stilato dall’Avis Ossolana che vede in programma altre 3 competizioni.