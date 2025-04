Penne e piume in concerto in Collegiata

Sarà una serata speciale, nel clou della festa che i bersaglieri porteranno a Domodossola nel primo fine settimana di aprile per il loro raduno interprovinciale che animerà la città con tanta simpatia, allegria e naturalmente orgoglio. Sabato 5 aprile alle 21.00 la Fanfara Alpina Ossolana e la Fanfara dei Bersaglieri Valdossola saranno insieme in concerto alla Collegiata dei Santi Gervaso e Protaso.

"Sarà un piacere e un onore partecipare ai festeggiamenti per il Raduno Interprovinciale Bersaglieri”, dicono dalla Fanfara Alpina Valdossola. Tanto l'entusiasmo anche da parte della Fanfara dei Bersaglieri: "Penne e Piume in concerto è un appuntamento da non mancare".