Studenti delle Bagnolini premiati a Roma

Sono stati premiati a Roma questa mattina, presso la Scuola di Formazione del personale penitenziario Falcone di Roma, i ragazzi e le ragazze del laboratorio "Officina Letteraria" tenuto dai professori Carolina Cerutti e Lorenzo Pavesi presso la scuola media di Pieve Vergonte dell'Istituto Bagnolini. Il lavoro sulla legalità dal titolo “Oltre la paura: diventare cittadini consapevoli con Niccolò Ammaniti”, realizzato durante tale laboratorio, è risultato vincitore del "Concorso regionale per la legalità".

In viaggio premio a Roma in questi giorni, proprio quale riconoscimento per il loro progetto, i ragazzi questa mattina sono stati ricevuti e premiati dal sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e dalla vicepresidente della regione Piemonte Elena Chiorino.

“Queste occasioni sono importanti - ha affermato il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro - per formare i ragazzi e per restituire la giusta immagine alle forze dell'ordine, che operano quotidianamente per la sicurezza di tutti”.

Elena Chiorino ha aggiunto: "È un progetto in cui la regione Piemonte crede profondamente, come formazione di cittadinanza".