Ornavasso, tra i progetti 2025 gli argini al Bosco e la rotatoria al'ingresso del paese

Il 2025 sarà un anno ricco di progetti e iniziative per il comune di Ornavasso. L’amministrazione, guidata dal sindaco Filippo Cigala Fulgosi, ha infatti in programma numerosi interventi su tutto il territorio comunale: dalla viabilità alle scuole, dalla riqualificazione di edifici ed elementi storici alla prevenzione del dissesto idrogeologico.

Tra i principali progetti previsti per il nuovo anno c’è, spiega il primo cittadino, l’inizio della realizzazione dell’argine del Bosco, finanziato dalla regione Piemonte, per un totale di circa 2 milioni di euro. 600mila euro, invece, è il costo previsto per una nuova rotatoria, che sarà realizzata all’incrocio principale del paese, nella zona nord, e che sarà finanziata dalla provincia del Vco.

Sono in programma anche diverse opere di prevenzione del dissesto idrogeologico, in particolare per quanto riguarda i torrenti Roll e Dorf, per un totale di 200mila euro, ma anche il prolungamento, in collaborazione con Acqua Novara Vco, delle fognature in via al Boden.

Tante anche le iniziative riguardanti l’ambito sociale, scolastico e culturale. In particolare, il sindaco Cigala Fulgosi ha annunciato il termine, entro il 2025, dei lavori per “Dopo di noi”, una struttura di cui il comune si occuperà insieme al Ciss, per l’accoglienza di giovani non autosufficienti. Si dovrebbero concludere anche i lavori della nuova mensa delle scuole di Ornavasso, finanziata per 630mila euro con fondi Pnrr, a cui il comune ha aggiunto altri 150mila euro per ulteriori lavori nella parte esterna della mensa e del parco giochi. Altri 590mila euro saranno poi investiti dal comune per il rifacimento del tetto e degli spogliatoi della palestra. Infine, circa 100mila euro per la riqualificazione e la riapertura del sentiero dell’antica via crucis che porta al Boden.