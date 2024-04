Serata sotto le stelle alle Terme di Premia

Speciale “Serata sotto le stelle” sabato 13 aprile alle Terme di Premia dov’è prevista un’apertura straordinaria dalle ore 20.30 sino alla mezzanotte.

Una serata magica, arricchita da una un’esperienza sensoriale unica, tra il calore delle acque termali e la magia del cielo stellato per tutta la famiglia.



L’entrata per gli adulti include l’accesso libero alle piscine termali e a Premia Terme Wellness, mentre per i più piccoli il divertimento è assicurato alle piscine termali interne ed esterne. Durante la serata al Bistrot Premia Terme anche un drink in omaggio.

Prenotazione online obbligatoria esclusivamente sul sito internet www.premiaterme.com