Un velivolo dei carabinieri in volo sul Vco nel periodo delle feste: dieci denunce

In occasione delle festività del Santo Natale sono stati intensificati i controlli dei carabinieri del comando provinciale di Verbania, soprattutto lungo le principali arterie stradali e nei maggiori centri abitati della provincia, caratterizzati dall’aumento del flusso turistico, anche con l’ausilio di un elicottero del 1° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Volpiano.

Complessivamente sono state dieci le persone denunciate a piede libero a vario titolo, di cui otto per essere stati sorpresi alla guida in stato di ebrezza alcolica o per essersi rifiutati di sottoporsi all’etilometro o al drug test.



A Crodo i militari della locale stazione hanno denunciato un 45enne della Val Formazza che alla guida della propria autovettura, con un tasso alcolico di 1,65 g/l, ha provocato un incidente stradale, fortunatamente senza feriti, urtando contro un’altra auto su cui viaggiava una famiglia di turisti del pavese.

Altri quattro automobilisti sono stati colti alla guida in stato d’ebrezza alcolica, tre dei quali con un tasso di quattro volte superiore al massimo consentito, mentre due sono stati denunciati per essersi rifiutati di sottoporsi al controllo. Per tutti è scattata la sospensione della patente di guida e, in un caso, anche il sequestro del veicolo. Due gli automobilisti risultati positivi al test con etilometro ma con un tasso che ha comportato il solo ritiro della patente di guida e la segnalazione alla Prefettura.



A Omegna un pluripregiudicato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è stato denunciato per non aver rispettato l’obbligo di permanenza in casa tra le 21.00 e le 7.00. L’uomo è stato trovato all’interno di un locale pubblico del centro cusiano.

Un aiuto alle pattuglie impegnate nel controllo del territorio è arrivato anche dal cielo grazie al supporto del 1° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Volpiano, che, con un proprio velivolo, ha sorvolato le principali arterie stradali del Vco, ma anche alcune aree boschive sensibili, utilizzate, sempre più frequentemente, per lo spaccio di stupefacenti. Questa volta non sono stati individuati accampamenti di fortuna utilizzati dagli spacciatori, ma tre persone sono state segnalate alla Prefettura di Verbania quali assuntori di sostanza stupefacenti perché trovati in possesso di cocaina, hashish e marijuana per uso personale.