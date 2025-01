Automobile club Vco: un 2024 di successi e grandi novità per il 2025

Un anno di successi va a chiudersi per l’Automobile cluc Vco.

Passano a 5700 i tesserati Aci nella provincia (erano 5100 a fine 2023) e circa 1000 sono i licenziati Aci Sport, settore che solo quattro anni fa sembrava scomparso. Sono 6200 le pratiche totali evase.

“Non nascondo che questi numeri rappresentano un grande orgoglio – prosegue il presidente Giuseppe Zagami -, ma posso dire che le soddisfazioni più grandi giungono dall’aver reso qualche buon servizio alla gente e al territorio. La soddisfazione di vedere la gioia nei ragazzi disabili che hanno partecipato all’Happy Rally day; il pensiero che le iniziative di educazione stradale possano aiutare i giovani a tenere comportamenti che salveranno loro la vita, e, non da ultimo, vedere le strade del Vco solcate da quegli equipaggi di auto storiche che grazie alle manifestazioni che patrociniamo o organizziamo, vengono a conoscere il nostro magnifico territorio ”. Proprio in questo 2024 Zagami è stato nominato vicepresidente del Consiglio Regionale Piemonte dell'Automobile Club d'Italia.

Il 22 settembre nel piazzale parcheggio Fontana Buona a Domodossola si è tenuta la terza edizione di Happy Rally day. L’evento è stato preceduto, il 21 settembre, dal Convegno “Cuore & Motori”, organizzato in collaborazione con Forum Automotive. In collegamento i ministri Alessandra Locatelli – già ospite in presenza nell’edizione 2023 della manifestazione – ed il ministro dei Trasporti e vicepremier Matteo Salvini. Con "Happy Rally Day", decine di giovani disabili hanno potuto sperimentare l’ebbrezza di salire su un’automobile da rally. La manifestazione nata nel Vco figura nel “Bilancio sociale” di Aci.

Se Happy Rally è il fiore all’occhiello dell’Ac Vco, non da meno sono le iniziative dedicate al settore delle auto storiche, che in Italia rappresenta un patrimonio di oltre 3 miliardi di euro. Oltre a patrocinare tutte le iniziative e i tour dedicati alle automobili d’altri tempi l’Ac Vco anche quest’anno ha organizzato, nel mese di luglio, “Ruote nella storia”, con la partecipazione di equipaggi provenienti da diverse regioni del nord Italia e dalla vicina Svizzera, andando alla scoperta delle perle del lago.

Il campionato sociale di Ac Sport, con tanto di serata premiazioni; patrocini ad iniziative benefiche e dedicate alla sicurezza stradale, compongono un mosaico di eventi variegato e, soprattutto, rivolto al pubblico più ampio.

Ac è servizio per i propri iscritti, ma nel rappresentare una categoria così variegata come quella degli automobilisti, c’è la consapevolezza di dover giocare un ruolo attivo nel dibattito su società e territorio. Il presidente Zagami non esita mai a intervenire, un esempio recente è l’intervento nella discussione apertasi con il differimento dell’apertura dello svincolo nord di Baveno ai prossimi mesi. Nel sostenere la scelta delle istituzioni locali di incidere per monitorare gli sviluppi, Zagami ha affermato che anche l’Automobile Club del Verbano-Cusio-Ossola continuerà a seguire da vicino l’evolversi della situazione, promuovendo il dialogo e la collaborazione per migliorare la mobilità e la qualità della vita dei cittadini. “Una collaborazione, quella con le istituzioni politiche, ma soprattutto con le forze dell’ordine, alla quale teniamo particolarmente e che non perdiamo mai di vista”, conferma Zagami.

Da sempre naturalmente legato alla manifestazione motoristica più importante del Vco: il Rally delle Valli Ossolane, la prima novità che si annuncia nell’anno che sta arrivando è la “promozione” della storica manifestazione a prova del Campionato Italiano. “Un traguardo prestigioso che catapulta il Vco al centro dell’attenzione dei tanti appassionati di motori in Italia e non solo”, commenta il Presidente.

Altra novità sarà la prima edizione, nel mese di giugno, dello Slalom dell’Ossola, una competizione motoristica, dove la capacità di guida esce sempre vincente.

“Come concludere questa breve rassegna dedicata al 2024? Con i ringraziamenti ai collaboratori di AC VCO e a tutti i soci. Senza di loro nulla sarebbe possibile” dice il presidente.