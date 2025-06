Nel fine settimana sfilata di Ferrari tra Ossola e i laghi

Ve ne saranno a decine, rosse ma anche bianche, gialle e nere, d'epoca o moderne: le Ferrari del club lombardo Caprino Bergamasco saranno in Val d'Ossola per un tour spettacolare che promette di emozionare appassionati e curiosi. Il percorso porterà i piloti ad ammirare le maestose Cascate del Toce, a visitare la storica centrale idroelettrica di Verampio, a respirare l’aria fresca di San Domenico di Varzo, per poi spostarsi sul lago, toccando le suggestive località di Omegna, Orta San Giulio, il Mottarone e il lungolago di Stresa.

Un lungo serpentone di auto iconiche, oggetti del desiderio per molti e simbolo di eccellenza automobilistica per pochi, che al loro passaggio regaleranno stupore a grandi e bambini.

Le giornate di questo tour iniziano venerdì 20 giugno alle ore 17:00 con un ritrovo alla Vetta di San Domenico di Varzo. Sabato 21 giugno, alle 9:00, si terrà il briefing prima della partenza per il tour della Val d’Ossola. La prima tappa sarà alle Cascate del Toce, in alta Val Formazza, dove si potrà ammirare la spettacolare cascata dall’alto grazie a una balconata a sbalzo con ampio posteggio, oppure dal basso, con una breve camminata di dieci minuti. Dopo questa prima emozione, i partecipanti pranzeranno a Riale. Nel pomeriggio è prevista la visita guidata alla centrale idroelettrica Enel Green Power "Ettore Conti" a Verampio, una delle più antiche d’Italia, progettata dall’architetto Piero Portaluppi e perfettamente integrata nel paesaggio circostante. La giornata si concluderà con il rientro in hotel a San Domenico di Varzo e la cena.

Domenica 22 giugno, alle 9:00, partirà la seconda tappa dal medesimo hotel, attraversando luoghi suggestivi come Omegna, Orta San Giulio e il Mottarone, dove è prevista una sosta in vetta per godere del panorama. Il tour proseguirà lungo il lungolago di Stresa, per concludersi con un pranzo conviviale al ristorante La Rampolina.