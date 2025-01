Santa Maria Maggiore accoglie la Befana con giochi, letture e una magica fiaccolata

A Santa Maria Maggiore anticipo di festa della Befana. Sabato 4 gennaio, a partire dalle 16.30, appuntamento infatti con “Aspettando la Befana”, un evento organizzato dalla Pro loco.

Il ritrovo è fissato in Sala Mandamentale con spazio alle letture a tema e una tombolata: l’invito è rivolto ai bimbi e bimbe dai 5 anni in su (costo di partecipazione 2 euro, iscrizioni presso la Pro loco di Santa Maria Maggiore, Crana e Buttogno al numero 0324 94565); sempre alle 16.30 è prevista l'apertura del punto di ristoro in piazza Risorgimento con la possibilità di scaldarsi con una deliziosa cioccolata calda o un profumato vin brulè. Ma la festa proseguirà anche in serata: alle 20.30 prenderà infatti il via la tradizionale fiaccolata delle Befane, con partenza da piazza Risorgimento (ritrovo e vendita delle fiaccole in piazza, alle 20).

Al termine piccole sorprese per tutti i bimbi che parteciperanno alla fiaccolata. E tra le partecipanti verranno premiate la Befana adulta e la Befana bambina più originali.