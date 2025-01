Svizzera al voto per frenare l'immigrazione

L’Unione democratica di centro, partito della destra conservatrice, ha raccolto le firme per una iniziativa anti immigrazione, dal titolo “No a una Svizzera da 10 milioni!

L’obiettivo è frenare gli arrivi di stranieri per evitare che la popolazione svizzera raggiunga i 10 milioni prima del 2025.

Uno stop a nuovi arrivi dovrebbe passare per ora attraverso la limitazione di permessi di soggiorno permanenti, ai ricongiungimenti familiari verrebbe limitato. Ma se queste misure dovessero fallire, l’iniziativa prevede l’abolizione dell’accordo di libera circolazione con l’Unione Europea.

Swissifo scrive che ‘’l’Unione Europea ha già fatto un’importante concessione alla Confederazione, accettando di prendere in considerazione la possibilità di introdurre una clausola di salvaguardia contro un’eccessiva immigrazione dagli Stati dell’UE in Svizzera. Il Governo elvetico spera che questo indebolisca la campagna a favore dell’iniziativa per limitare la popolazione’’.