Criminalità, il Vallese resta un Cantone sicuro

Il Vallese resta un Cantone sicuro. Lo dice la polizia cantonale che ha elaborato un bilancio ampiamente positivo della sicurezza relativamente al 2024.

‘’Il Vallese – si legge - conferma il suo status di cantone sicuro, registrando un tasso di criminalità ben al di sotto della media nazionale. Tuttavia, alcuni fenomeni criminali continuano a destare grande preoccupazione, come la recrudescenza della violenza all'interno della società, in particolare legata al traffico di droga, nonché l'aumento dei reati sessuali che coinvolgono minori. Anche la sicurezza sulle strade del Vallese rimane buona, con un calo significativo degli incidenti mortali rispetto al 2023. Inoltre, sono state sviluppate e saranno lanciate a breve nuove campagne di prevenzione nei settori della sicurezza stradale, dei pericoli legati ai social network e della violenza negli stadi’’.

I dati sulla lotta alla criminalità dicono che nel 2024, in rapporto ad un aumento a livello nazionale, il Vallese registra un calo significativo dei reati: 17.400 casi nel 2024 contro i 19.611 del 2023. Con 38,4 reati penali ogni 1.000 abitanti, il nostro Cantone resta per il decimo anno consecutivo ben al di sotto della media nazionale (62,9). Inoltre, gli sforzi investigativi stanno dando i loro frutti: nel 2024 è stato risolto il 92,8% dei reati contro la vita e l'integrità fisica e il 94% dei casi di aggressioni all'integrità sessuale. In calo le effrazioni: nel 2024 sono stati registrati 867 casi, rispetto ai 980 del 2023.

Resta sotto stretto controllo il problema della criminalità legata alla droga che ‘’sta subendo una profonda trasformazione con l'emergere di bande organizzate impegnate nel traffico su larga scala. Idem per la violenza domestica che rimane una preoccupazione importante (457 casi segnalati nel 2024 rispetto ai 452 del 2023) con quattro persone decedute nel 2024. Inoltre, i crimini contro l'integrità sessuale sono aumentati del 45%, coinvolgendo un numero significativo di minori’’

Infine la sicurezza stradale. Il Canton Vallese ha registrato 5 vittime della strada in meno, mentre il numero di vittime si è stabilizzato al livello più basso mai raggiunto finora. In calo anche gli incidenti (1.128 nel 2024 rispetto ai 1.131 del 2023), nonostante il traffico stradale abbia continuato ad aumentare con un notevole incremento delle immatricolazioni di veicoli (314.725 nel 2017 rispetto alle 350.221 del 2024).