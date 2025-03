Il Parco delle Camelie di Locarno ospita la 26esima edizione della rassegna

Da domani, 19 marzo, il Parco delle Camelie di Locarno ospiterà la 26esima edizione della rinomata rassegna Camelie Locarno, un evento che celebra la bellezza e la varietà delle camelie, una delle piante più iconiche della regione. Il Parco delle Camelie, che si estende su 10'000 metri quadrati di terreno in riva al Lago Maggiore, si trasformerà in una vera e propria oasi di fiori, accogliendo oltre 200 varietà di camelie provenienti da tutto il mondo. La rassegna terminerà domenica 23 marzo.

Questo splendido giardino, che fa parte del circuito internazionale dei “Gardens of Switzerland”, è stato insignito del prestigioso marchio “Garden of Excellence” dall'International Camellia Society, riconoscimento attribuito ai giardini più belli e con le collezioni di piante più significative. Il Parco delle Camelie ospita più di un migliaio di piante e quasi altrettante varietà di camelie, che raggiungono il loro apice di bellezza tra marzo e aprile, regalando uno spettacolo mozzafiato ai visitatori.

Oltre alla straordinaria varietà di camelie, Camelie Locarno offrirà anche diverse installazioni floreali e un tradizionale mercato delle piante, dove gli appassionati potranno acquistare esemplari rari e pregiati. Non mancheranno poi momenti di intrattenimento, come i tradizionali concerti delle camelie, che accompagneranno i visitatori in un'esperienza multisensoriale, immersi nella natura e nella bellezza di uno dei giardini più celebri della Svizzera.