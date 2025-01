Un defibrillatore donato alla scuola Bagnolini di Villadossola

Il progetto sposato dall’associazione Matibellula in collaborazione con il Cantante della Solidarietà Salvatore Ranieri ha fatto tappa all’istituto comprensivo Bagnolini di Villadossola in presenza del sindaco Bruno Toscani, la dirigente Stefania Rubatto, Rosa Romeo e associazione Matibellula. Sul palco del teatro La Fabbrica è stato donato un defibrillatore di ultima generazione in ricordo di Salvatore Fontana da installare all’esterno della scuola.

Dopo aver donato un defibrillatore alle scuole Casetti di Crevoladossola, l’associazione ha dunque voluto donare un dispositivo anche alla scuola di Villadossola, che risultava scoperto. L’associazione si è quindi rivolta a Ranieri, da oltre vent’anni conosciuto in tutta Italia ed esperto di cardio-protezione. La donazione comprende anche corsi di formazione per il personale.