Premia, violento impatto tra un'auto e un cervo: il conducente trasportato in pronto soccorso

Intervento dei vigili del fuoco del Verbano Cusio Ossola questa mattina alle 7.30 sulla strada statale 659 della Valle Antigorio e Formazza per un incidente stradale in località Piedilago nel comune di Premia. Un'autovettura è improvvisamente entrata in collisione con un cervo e a causa dell'impatto il conducente è stato assistito da personale sanitario e trasportato al pronto soccorso. Sul posto per le operazioni di messa in sicurezza dell'autovettura i vigili del fuoco del distaccamento di Domodossola e i vigili volontari del distaccamento di Baceno. L'animale ferito è stato recuperato dagli agenti della polizia provinciale. Sul posto i carabinieri di Premia per i rilievi e la gestione della circolazione stradale in quel tratto.